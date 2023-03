El Napoli es quizás el equipo sensación de Europa, no solo por los resultados que está consiguiendo, sino que también por su estilo de juego que es muy efectivo a nivel ofensivo. Actualmente este equipo italiano es líder de la Serie A y además también estarán en los cuartos de final de la UEFA Champions League, lo que ha provocado halagos por parte de importantes personas vinculadas al fútbol, uno de ellos es Pep Guardiola, técnico del Manchester City.

Esto comenzó después de que Pep Guardiola fuera consultado sobre el equipo italiano, quienes dirán presente en los cuartos de final de la Champions tras haber derrotado en los octavos de final al Eintracht Frankfurt. “El Nápoles es quizás el mejor equipo de Europa este año, en términos de estilo de juego, cerca del Arsenal”.

Estas declaraciones no gustaron para nada al técnico del Napoli, Luciano Spalletti, quien no dudó ni demoró en responder las palabras del ex técnico del Barcelona.

Napoli eliminó al Eintracht Frankfurt en los octavos de la Champions | Getty Images

“No, no estoy orgulloso. Es un juego para meternos presión y quitársela él de encima. Cómo se va a poner a un equipo que invirtió 9 millones de euros delante de uno que ha gastado 900 millones. En todo caso, nos gustan los halagos. Aquí en Napoli estamos listos”, declaró Spalletti.

Tras su respuesta al piropo de Pep Guardiola a su equipos, Spalletti respondió sobre si quiere enfrentar o no al Manchester City en la llave de cuartos de final de la UEFA Champions League, fase que se sorteará mañana en Nyon, Suiza. "Personalmente, no tengo preferencias en el sorteo, nos adaptaremos a lo que toque”.