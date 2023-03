Corría el año 2016, Alexis Sánchez era la gran estrella del Arsenal de Arsene Wenger. Fuera de la cancha de fútbol el teléfono no paraba de sonarle, era Josep Guardiola, técnico del Manchester City, uno de los equipos más poderosos que tiene Inglaterra en la actualidad. Las llamadas tenían un solo fin: pasar de Londres a Manchester con el objetivo de competir en la UEFA Champions League. Sin embargo, algo ocurrió y Alexis no pudo concretar ese desafío, algo que explicó durante una entrevista con TVN.

El actual delantero del Olympique de Marsella conversó de diversos temas con el periodista Gustavo Huerta, uno de esos temas fue la fallida llegada al Manchester City, club que todavía tiene como objetivo el levantar la "Orejona" de la Champions.

"Estuve apunto de irme al City, Hablaba todos los días con Guardiola, él me llamaba y me decía feliz cumpleaños, Alexis. Era como mi papá, lo fue en el Barcelona y en ese momento en el City". Arteta (en ese entonces ayudante de Guardiola en Manchester City) también me mandaba mensajes" declaró Alexis sobre su relación con Pep Guardiola y las ganas de ambos de recalar en el elenco ciudadano.

Alexis no pudo volver a juntarse con Pep Guardiola | Getty Images

"Estaba todo listo, había que cambiar un jugador al Arsenal. Pero, de repente, Wenger me dice que no me iba a ir porque el jugador de ellos no quiere venir, así que no tenemos más jugadores. Yo quería irme en ese momento para jugar la Champions League", recordó Alexis sobre la vez en la que no pudo marcharse al Manchester City.

Finalmente el "Niño Maravilla" no pudo ir al Manchester City, aunque de todas manera terminó aterrizando en Manchester debido a que tiempo después fue presentado como nuevo jugador del Manchester United, en lo que fue una fallida experiencia en Europa.