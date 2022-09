La fase de grupos de la Nations League de la UEFA llega a su final y dos seleccionados importantes definen su futuro en la competición. Se enfrentan Francia y Dinamarca en la última jornada.

Los campeones del mundo y monarcas vigentes de esta misma competición, increíblemente ya están eliminados y no tienen posibilidad de meterse en la semifinal. Sin embargo, esto no significa que no tengan nada en disputa, debido que ante los daneses se juegan la permanencia. Son 3° en el Grupo 1 con 5 puntos, mientras el colista es Austria con 4 unidades. Si no ganan, podrían descender a la Liga B de la Nations League.

En su última presentación, Francia logró un importantísimo triunfo frente a los mencionados austriacos por 2-0. Kylian Mbappé y Olivier Giroud anotaron los goles claves que les permitieron sumar tres puntos vitales para la lucha por mantener la categoría.

Dinamarca por su parte se encuentra en el 2° lugar del Grupo 1 con 9 puntos, solo siendo superados por Croacia que posee 10 unidades. Para meterse en la semifinal del torneo, necesita una victoria y esperar que Austria derrote a Luka Modric y compañía. Todas las selecciones se juegan algo en el cierre de esta zona.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Dinamarca vs Francia?

Dinamarca vs Francia se enfrentan el domingo 25 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por streaming o TV a Dinamarca vs Francia?

El encuentro podrás verlo en vivo por streaming a través de STAR+.