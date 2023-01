La temporada 2023 es algo que muchos jugadores esperan para avocarse de lleno a un nuevo año y dejar atrás quizás lo que fue un mal 2022, en la que, dentro de dichos jugadores, se encuentra el atacante nacional, Eduardo Vargas, quien tuvo que pasar momentos muy duros en el Atlético Mineiro, pero el delantero salió airoso de dicha situación y espera en este año poder mostrar una gran versión.

Dentro de lo que es este nuevo inicio de temporada, el segundo máximo goleador de la Selección Chilena dialogó en conferencia de prensa con los medios expresando lo que ha sido este nuevo ciclo de trabajo con el conjunto ‘Galo’, en el que avisa que está con una mentalidad diferente.

“El 2022 no estaba muy bien psicológicamente, pero hice todo para ayudar al equipo en los últimos partidos a conseguir la clasificación a Copa Libertadores. Ahora estoy con otra mentalidad, dentro y fuera de la cancha. Estoy bien mentalmente, me siento muy bien”, partió señalando Vargas

Profundizando en lo que fue su dura etapa, ‘Turboman’ destacó siempre la ayuda que tuvo por parte de su equipo “el entrenador y el club me dieron todo el apoyo para seguir adelante, las personas se preocupan por los futbolistas y me brindaron respaldo”.

Eduardo Vargas va por un positivo 2023 | Foto: Getty Images

Hoy en día, el Atlético Mineiro es adiestrado por el argentino Eduardo Coudet, quien llegó como el DT que puede revolucionar este equipo en este 2023 y en el que el Seleccionado Nacional indicó que su estilo ofensivo puede ayudarlo en demasía para poder tener protagonismo dentro de la plantilla.

“Donde el entrenador me coloque voy a intentar hacer lo mejor. Su estilo de juego es con dos atacantes, eso me va a ayudar mucho, también a Hulk y Paulinho. Voy a estar a disposición en cualquier posición que me toque jugar”, declaró a los medios.

Finalmente, Vargas habló sobre lo que es esta nueva temporada 2023 dentro del fútbol brasileño, en la que el atacante nacional indica que está 100% enfocado en lograr grandes cosas con el Atlético Mineiro.

“Estoy mentalizado. La gente quiere ganar todo y vamos a ir con esa mentalidad de pelear por todo lo que vayamos a jugar. Llevo mucho tiempo aquí, he pasado momentos difíciles y buenos que se quedan en mi cabeza”, cerró.