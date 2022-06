Charles Aránguiz es uno de los principales temas en el Inter de Porto Alegre como uno de los nombres rimbombantes que puede regresar a la institución. Una instancia en la cual están todos entusiasmados en Brasil con esta posibilidad, contemplando que se podría concretar su vuelta al fútbol sudamericano proveniente del Bayer Leverkusen.

Debido a esto es que en Bolavip conversamos de forma exclusiva con el periodista chileno Patricio De La Barra, quien lleva radicado en Brasil cerca de 40 años, se refirió a la posibilidad de que Charles Aránguiz pueda volver a vestir la camiseta del Inter de Porto Alegre, donde lo idolatran y esperan por su regreso entre dirigentes y entrenadores.

“Lo de Aránguiz es el sueño de la gente de Internacional, está permanentemente el directorio interesado en su retorno. Todos los entrenadores lo han pedido, porque es un jugador que dejó muy bien puesto su nombre, la gente lo quiere mucho”, fueron sus palabras respecto a este punto.

Pero no fue todo, producto de que también contempló que “Yo no sé si será el mismo Aránguiz de hace algunos años cuando era el alma del equipo con D’Alessandro, no sé cómo está físicamente”, sentenció al respecto de esta situación.

Charles Aránguiz con opciones de volver al Inter de Porto Alegre. (Foto: Agencia Uno)

Erick Pulgar tiene más complicado su llegada al Corinthians

El profesional de las comunicaciones también habló de la posibilidad de Erick Pulgar pueda recalar en el Corinthians de Brasil, quien la tiene más difícil producto de que el Timao cuenta con mucha variante en la mitad de la cancha.

“La principal preocupación del Corinthians es tener un centrodelantero, quieren que retorne Julio Alberto. El resto de las zonas tiene muchas variantes, sobre todo donde juega Pulgar, pero hoy no necesita un jugador de su perfil o características, porque tiene que volver Paulinho de su lesión. Su déficit es la delantera”.