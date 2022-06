Santos de Brasil quiere dar uno de los grandes golpes en el mercado de fichajes del continente sudamericano. El Peixe está interesado en volver a repatriar a Neymar para que vuelva al club que lo vio nacer deportivamente, luego de que este no esté dentro de los planes del Paris Saint Germain.

Rápidamente en el club Santos encendieron sus alarmas al respecto y se entusiasman con su regreso. Fue el propio presidente del elenco brasileño, el señor Andrés Rueda, quién está contemplando todos los detalles y pasos a seguir para analizar esta operativa.

“Preguntar o pensar que no vamos a hacer algo con Neymar es hasta inocente. Pero no es en la prensa donde vamos a hablar, hay otras formas de hacerlo. Aquí en el Consejo Deliberativo no puedo comentar mucho. Tenemos una estrategia”, comentó.

Para profundizar al respecto, dio a conocer que “Con el Comité de Dirección tenemos algunas acciones pensadas en este sentido”, expresó en conversación con el medio brasileño A Tribuna.

Santos de Brasil busca repatriar a Neymar. (Foto: Getty Images)

Lo cierto es que el astro brasileño apunta a no seguir como una de las piezas del elenco francés y busca por nuevos horizontes deportivos para encarar este segundo semestre del año.

ver también Valdivia le coloca las fichas a Colo Colo y les manda mensajes a sus detractores

ver también Conmebol libera audios del VAR que anuló el gol del Inter de Porto Alegre

¿Neymar enfrentando a Colo Colo en Copa Sudamericana?

Además, en caso de que se concrete en un futuro el fichaje de Neymar con Santos de Brasil, el delantero podría volver al Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo en la Copa Sudamericana.

Una situación que se vivió en el año 2011, donde Colo Colo se impuso por tres a dos al Santos en el recinto de Pedrero. En aquella oportunidad, las anotaciones llegaron mediante de Elano (4’: 0-1), Esteban Paredes (26’: 1-1), Ezequiel Miralles (34’: 2-1), Diego Scotti (41’: 3-1) y precisamente Neymar (48’: 3-2).