A casi una semana de la eliminación de Perú ante Australia en el partido de repechaje para llegar al Mundial de Qatar 2022, en el país vecino aún mastican la rabia por la farra de su selección y comienzan a salir causales y villanos.

El Diario La República publicó una extensa lista de la delegación peruana, que alcanzó las 141 personas, donde habían familiares de los jugadores, dirigentes de equipos menores y presidentes de ligas departamentales.

La prensa de ese país asegura además que todo este viaje fue costeado integralmente por la Federación Peruana de Fútbol y que la presencia de tantos amigos y cercanos a los jugadores habrían desconcentrado al equipo a horas del vital partido ante Australia.

En ese sentido el Líbero fue muy duro al asegurar que "queda claro que los jugadores de nuestro combinado nacional no tuvieron una concentración rígida a comparación de lo que fueron otros cotejos en las Eliminatorias Sudamericanas".

La selección peruana que dirige Ricardo Gareca está en el ojo del huracán luego de ser eliminada por Australia (Getty Images)

Los apuntados son los cracks peruanos Gianluca Lapadula y el ex jugador de Unión Española, Christian Cueva, además del preparador físico del equipo, Nésgtor Bonillo.

Todas estas publicaciones obligaron al director de selecciones de Perú, Juan Carlos Oblitas a afirmar que "no hicimos un buen partido. Todo lo demás, que no hubo concentración, va por el costado. No hicimos el partido que teníamos que hacer en el momento preciso. Cuando tuvimos que hacer el mejor partido no lo hicimos, así de simple. En el fútbol, se cuidan los pequeños detalles, pero quizás algunas cositas se nos escaparon, pero es lo normal. Pero no fue un buen partido de la selección”.