Néstor "Pipo" Gorosito, ex jugador de Universidad Católica, dejó en claro que su único ídolo en el fútbol es Lionel Messi y bromeó acerca que haría con el astro argentino.

El astro argentino Lionel Messi sigue sumando adeptos. El ex jugador Universidad Católica, Néstor Gorosito, dejó en claro que solamente tiene un ídolo en el fútbol y se trata del actual futbolista del Paris Saint Germain de Francia.

Y es que el ex mediocampista de la Franja Cruzada disfruta de su actual momento en Argentina, donde tiene a Gimnasia y Esgrima de La Plata encumbrado en el segundo lugar, a tan solo una unidad de Atlético Tucuman.

El "Lobo" viene de derrotar a Unión Santa Fe por 2 a 0 y "Pipo" se tomó un momento para hablar con ESPN sobre la vida, de su estadía en Gimnasia y de Lionel Andrés Messi, a quien le declaró su amor eterno e incluso bromeó.

"Menotti dijo el otro día que, por más que quiera jugar mal, no juega mal. Hay partidos que juega no tan bien, pero después es libre...", fueron las primeras palabras del talentoso ídolo cruzado.

Gorosito disfrutra cada vez que ve jugar a Messi | Foto: Getty Images

"El único ídolo que tengo en el fútbol es Messi. Por más que quiera jugar mal, no juega mal. Hay partidos que juega no tan bien (...) Siento tanta admiración, porque para mí es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal. En cualquier momento me caso con Messi", sentenció Pipo, quien sacó más de alguna carcajadacon sus declaraciones.

Recordar que estas frases llegan tras darse a conocer que Messi no estará en la pelea por obtener el tan ansiado Balón de Oro, premio que otorga la prestigiosa revista France Football.