Ex representante trata de lo peor y basurea con ex jugador de la U al cual lo tilda de canalla

Casi siempre la relación futbolista con su representante es muy fluída, casi de cercanía, al punto es que se llega a confiar en demasía en lo que el agente pueda resolver en lo que respecta al futuro del deportista dejando todo en sus manos.

Pero nada es eterno, como dice la canción y hay veces que relaciones de más de una década, se rompen. Es el caso de Gerardo Arias con Ramón Arias, ex jugador de Universidad de Chile que rompieron sus lazos laborales hace un tiempo incluso, antes que el charrúa se viniese a la U en febrero de 2021. Vale mencionar, que la cercanía es solo alcance de apellido y no existe un vínculo familiar entre ambos.

El agente, le dio con todo este viernes al defensor en el Programa 100% Deportes de Radio Sport 890 AM y tuvo duros términos hacia el futbolista actualmente en el fútbol turco, "Cachila Arias me canalló y se me fue con un representante, después de que le salvé la vida 15 años. Como puede estar Peñarol enojado conmigo si yo no lo representaba", dijo el Boca Arias, como es conocido.

Ramón Cachila Arias anotando el 2-2 ante La Calera en la última fecha del 2021 (Agencia Uno)

Dentro de las situaciones tan particulares, es que durante la época en que el jugador sonaba en la U, era él quien conversaba con los medios o pasaba información a los periodistas chilenos que buscaban mayores datos respecto a su traspaso a la U.

Vale mencionar, que el agente es el mismo de Maximiliano Falcón, del cual se habla que existe interés desde Peñarol y Nacional de Montevideo, algo que no sería tal ya que ambos clubes no están en condiciones económicas de hacerlo y de Brahian Alemán, futbolista que hasta hace algunas semanas sonaba como probable en la U.