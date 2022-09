Ex seleccionado italiano le da en el piso a Cristiano Ronaldo luego de su pésimo partido con Portugal: "Retírate, ya está"

No hay piedad con Cristiano Ronaldo en una temporada que no es titular en el Manchester United y que poco pudo hacer con su selección ante España, por eso un ex delantero de Italia y del Real Madrid le aconseja retirarse del fútbol.