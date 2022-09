Evidentemente Cristiano Ronaldo no atraviesa por el mejor de sus momentos en su segunda etapa en Manchester United; el no jugar la Champions League en esta temporada 2022/2023, algo que no le cayó nada bien al deportista portugués, que no ha contado con la mejor de las suertes en lo que va de campaña.

Lo cierto es que al finalizar su contrato, en junio de 2023, los caminos de los Diablos Rojos y de CR7 parecen separarse; a falta de varios meses para la finalización de la temporada se dice que el atacante no continuaría en la disciplina del club rojo de Manchester.

Y ante ese contexto, de acuerdo con información de Manchester Evening News, el interior del elenco ya se habla de cuál o cuáles serán los elegidos por parte de Erik ten Hag para heredar la camiseta número 7 que en las últimas dos temporadas ha vestido el crack luso.

Precisamente, el portal partidario indicó que en la interna ya tienen dos opcionados para tomar ese dorsal, y esos son los casos del inglés, Jadon Sancho, el brasileño recién llegado, Antony; este par de deportistas serían los indicados ya que cuentan con un estilo de verticalidad al ataque.

Ahora habrá que esperar qué pasa en el Mundial para Cristiano Ronaldo con su selección de Portugal, de la cual él es el capitán; y así ir dilucidando lo que podría hacer su futuro en el tiempo cercano. Incluso, desde ya hablan de la opción de su retorno al club en el que comenzó su carrera, Sporting Club de Lisboa.