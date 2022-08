Pablo Solari tiene a los hinchas de River Plate vueltos locos tras su llegada desde Colo Colo. Y es que el nacido en Arizona, Argentina, ha demostrado calidad en su juego y que no le ha pesado la camiseta de uno de los clubes más importantes de Sudamérica, a lo que le ha agregado anotaciones: cuatro goles en siete compromisos oficiales.

El exfutbolista de Colo Colo se ganó el respeto de Marcelo Gallardo, quien confía plenamente en lo que pueda realizar el jugador que hizo las divisiones inferiores en Talleres de Córdoba.

Uno que alzó la voz fue el reconocido streamer argentino DavooXeneize, hincha acérrimo de Boca Juniors, realizó un análisis del juego del futbolista de 21 años y dejó en claro lo que se le viene a futuro al "Pibe".

"No les voy a mentir muchachos, yo no estoy a favor de sobrevalorar mucho un jugador cuando llega y juega cinco partidos bien no más y por eso me rompe un poco las pelotas que cuentas serias de River Plate poniendo 'Solari es un fuera de serie, es un crack total, es un distinto', cuando van cuatro partidos recién", comenzó diciendo.

La celebración de Solari en su tanto ante Tigre | Foto: Getty Images

Agregando que "debo admitirles que por lo que está demostrando, la realidad es que el tipo pinta muy bien, pero no me parece que hay que decir que es un fuera de serie, pero el gol que hizo el otro día contra Tigre es un gol de un tipo que tiene una facilidad para jugar el fútbol".

"La realidad es que Solari es jugador por lo que estoy viendo es un crack, pero quiero ver como sigue, a Solari todavía le falta demostrar en los partidos importantes, después si él va y le mete tres goles a Boca, demostró que convirtió en un partido importante. Yo solamente digo que esperen que la rompa en un partido importante, pero le mete un doblete a Platense, esperen que aparezca en un clásico", sentenció.