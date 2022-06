A cuatro días de que la FIFA entregue un veredícto respecto al caso de Byron Castillo, futbolista que defiende la camiseta de Ecuador pero que presuntamente nació en Colombia, las expectativas crecen en Chile, pero en el país de la TRI no se dan por aludidos.

En el país del Guayas no existe temor por lo que pueda resolver el máximo órgano rector del fútbol mundial, y más allá del mal rato que han pasado, aseguran que es imposible que sea otro país el que en definitiva vaya a Qatar a jugar la Copa del Mundo.

La Tercera conversó con el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Manzur, quien afirma que “ya presentamos nuestra respuesta y los soportes. Sobre ellos solo hablaremos dentro del proceso”.

Respecto a la información que se filtró y que fija el 10 de junio como el día donde se conocerá el fallo, el dirigente cree que tiene sentido porque el caso está ganado para el Ecuador.

El abogado Carlezzo encabeza la denuncia de Chile ante la FIFA por Byron Castillo

“Tiene sentido que no se demoren lo acostumbrado, sobre todo si el caso es claro, pero cuatro días me parece corto. En todo caso es lo que los medios han dicho. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial”, asegura.

Respecto a las pretensiones de Chile y la posibilidad de que Ecuador sea sancionado con la quita de puntos, Manzur manda un mensaje definitivo. “Ustedes viven en una realidad distinta”, cerró.