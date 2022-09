El estrambótico ex jugador de la Juventus y compañero de Arturo Vidal en Italia, Paul Pogba, relató el drama que vivió por el polémico caso de extorsión a su hermano y el momento más álgido donde incluso fue apuntado con un arma a su cabeza, según relató.

Paul Pogba no la está pasando nada de bien en Europa tras haber sido puesto bajo protección policial junto a su madre, Yeo Moriba, después del polémico caso de chantaje que llevó a Matthias Pogba, su hermano, a estar en prisión preventiva e imputado por la justicia francesa.

Las investigaciones que ha llevado la fiscalía gala según información de Le Parisien y L’Equipe dan cuenta que la gente con la que estuvo involucrada el hermano mayor de Pogba son peligrosas y la seguridad privada no es algo nuevo en el jugador y sus más cercanos.

Paul Pogba en la Juventus. | Foto: Getty Images

Bajo en ese mismo contexto, el ex compañero de Arturo Vidal en la Juventus hizo un crudo relato sobre un asalto y emboscada ocurrido el 19 de marzo de 2018, año en que Francia se proclamó campeón del mundo tras derrotar a Croacia en la final de Rusia 2018.

Pogba fue emboscado por un grupo de secuestradores armados que le pedían la no despreciable suma de 13 millones de euros por su libertad y el jugador relató: “Tenía miedo. Los dos tipos que me asaltaron sacaron sus armas y me apuntaron. Como resultado, al ser retenido de esta manera les dije que iba a pagar”.

Según indican medios europeos, parte de la banda que lo interceptó eran amigos de la infancia de Pogba y su hermano, Matthias, ya ha pasado noches privado de libertad por el supuesto vínculo que podría sostener con la actividad criminal que afectó al jugador.