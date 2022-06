Gustavo Alfaro le da con todo a Chile por el caso de Byron Castillo y avisa: "Va a haber justicia en todo aspecto. Una disculpa no me alcanza"

La situación que involucra a Ecuador y Chile por la dudosa nacionalidad del defensor Byron Castillo sigue siendo tema hasta día de hoy y a menos de una semana del veredicto final por dicho caso, fuertes y desafiantes declaraciones fueron las que se emitieron en contra de La Roja.

En la previa al duelo preparatorio que enfrentará a los Ecuatorianos ante México, el estratega de la Selección Gustavo Alfaro salió al paso del caso de Castillo, señalando que la demanda que emitió Chile ha generado daños en el lateral del Barcelona de Guayaquil y confía en que se hará justicia.

"No nos interesan las cuestiones y luchas mediáticas. Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. Va a haber justicia en todo aspecto. Una disculpa no me alcanza", inició indicando Alfaro en conferencia.

Tras aquello, el director técnico de los conjunto del Tri puso las manos al fuego por este tema y dejó en claro que no existe ningún tipo de irregularidad con la nacionalidad de Castillo, ya que es algo que se trabajó de buena forma en el momento indicado.

Byron Castillo sigue siendo noticia | Foto: Getty Images

"La manera de que el ruido no penetre, es apagarlo. Estamos muy tranquilos. Cumplimos los tiempos, no nos apresuramos. No asumimos riesgos en su momento. Cuando tomamos la decisión de incluir a Byron, no había ningún riesgo", apuntó en la conferencia de prensa.

Finalmente, Alfaro comentó que su foco hoy por hoy está en prepararse de la mejor manera para llegar en buena forma a disputar el Mundial y que lo demás será algo que no influirá en el proceso ecuatoriano.

"Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar y preparar el equipo para el Mundial. Nosotros nos ganamos el derecho dentro de la cancha. Todo lo demás es ruido”, cerró.