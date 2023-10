La Selección Chilena vivió un duro golpe en lo que fue la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que ‘La Roja’ cayó por un contundente 3-0 ante Venezuela y ha hecho tambalear lo que es el futuro de Eduardo Berizzo en la banca nacional.

Ante una posible futura salida del ‘Toto’ en Chile, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en el programa ‘F 360’ de ESPN, en la que dejó su nombre ideal para tomar el mando de la banca de la Selección Chilena, en la que nombró al argentino Gustavo Alfaro.

“En el caso que Eduardo Berizzo hoy estuviese con la almohada discutiendo su futuro y decidiese renuncia, yo la ANFP llamó a Gustavo Alfaro, el ex DT de Ecuador, que lo llevó al Mundial, que tiene una buena historia en clubes y que está con unas ganas locas de agarrar una Selección y llegar a otro Mundial”, comenzó señalando Caamaño.

Sosteniendo a su candidato, el comunicador declaró que el ex estratega de la Selección de Ecuador hizo un gran trabajo en dicho país dentro de su periplo, en donde encuentra que su sistema de juego calza con lo que tiene y busca nuestro país.

“Hizo una buena clasificatoria con Ecuador, consagró a Enner Valencia como un buen futbolista en el Mundial, un equipo que fue creciendo de la mano de Alfaro, que se hizo muy pragmático a ratos y creo que eso es lo que necesita Chile“, explicó en ESPN.

Berizzo camina por la cornisa de la banca de Chile | Foto: Photosport

Finalmente, Caamaño remarcó que para él hoy una renuncia de Eduardo Berizzo no la ve correcta, pero que en caso de poder generarse una salida del DT luego de la próxima doble fecha, ve a Alfaro como uno de los grandes candidatos por lo que es su currículum.

“Esto es en caso de que renuncie Berizzo, yo no estoy pidiendo la cabeza de Berizzo. Creo que más acorde a lo que tiene Chile, un DT que supo convivir con figuras en Boca en 2019 como Carlos Tevez y que supo sacar a tipos picados campeón de la Copa Sudamericana en Arsenal de Sarandí en el 2007. Alfaro me parece que es un nombre que no debe quedar lejos de cualquier agenda telefónica de la ANFP. Pragmatismo puro es el que se necesita”, cerró.

¿Qué viene para la Selección Chilena?

Tras el triunfo ante Perú y la derrota contra Venezuela, La Roja volverá al ruedo en noviembre para una nueva fecha doble de las Eliminatorias, que puede ser clave en la continuidad de Berizzo. La última fecha de la temporada para la Selección tendrá los siguientes partidos: Paraguay en Santiago (16/11) y a Ecuador en Quito (21/11).