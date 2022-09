Iván Morales no la pasa nada de bien en el Cruz Azul de México, club en el que no ha dado la talla, se ganó los 'aprietes' de la barra cementera y ahora fue el turno de que un histórico, Carlos Hermosillo, lo criticara fuertemente por su estado físico.

Iván Morales no ha podido consolidarse en el Cruz Azul de México, equipo al cual llegó a inicio de año y no ha podido revalidar el buen primer semestre que tuvo en el 2021 con Colo Colo y que le valió un salto en el plano internacional.

Hace pocas semanas, Cruz Azul se comió una boleta histórica ante el América por 8-0, situación que provocó la ira de los hinchas del cuadro cementero y que incluso ‘apretaron’ a los jugadores -Iván Morales incluido- a la salida de los entrenamientos.

A las críticas de los hinchas hacia Iván Morales ahora se sumó la de un histórico. Carlos Hermosillo, goleador histórico del cuadro azul, se fue en picada contra Iván Morales y su estado físico, el cual, según él, no es apto para el fútbol profesional.

Carlos Hermosillo destrozó a Iván Morales. | Foto: Archivo

“Rotondi hizo gol, le pone buena actitud, es entregado, pero lo de Iván Morales… el tipo está más gordo que yo, no mamen. Hasta yo puedo jugar y lo hago mejor que él”, dijo en entrevista al programa TV Azteca.

¿Eso no más? No señor, Hermosillo siguió con metralleta en mano: “Que me disculpe el jugador, pero no puede ser. Escribes ‘Iván Morales’ en Google y vas a ver qué es lo primero que aparece, cosas de que se quejan los vecinos, que le mandan la policía y temas así”.

En la presente temporada, Iván Morales ha anotado solo un gol con la máquina cementera y tiene una tarjeta roja, sin dudas un registro goleador bajo para lo que se esperaba de un jugador que llegaba como el delantero titular de Colo Colo.