El arquero galo reconoce la valía de su colega argentino, pero no está de acuerdo en sus modos y actuaciones, asegurando que ocupa herramientas que él jamás tomaría.

Hugo Lloris le tira una bomba atómica a Emiliano Dibu Martínez: "No sé cómo ganar haciendo idioteces en el arco"

Aún no se cumple un mes de la emocionante final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia y las heridas siguen abiertas, más que por el partido en sí, por las burlas y absurdas celebraciones de un jugador trasandino en especial: Emiliano Dibu Martínez.

Hugo Lloris, el portero galo que acaba de anunciar su retiro de la selección francesa, le dio con un fierro al uno argentino en entrevista concedida a L’Equipe.

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, soy demasiado honesto para entrar en esa área”, afirmó.

Agregando que “no sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco. Tratando de lograr el éxito, buscando el logro, sí. Pero hacer eso. No soy yo, no puedo”.

Hugo Lloris asegura que no podría actuar como el Dibu Martínez (Getty Images)

En todo caso, el arquero francés no confude las cosas y aclara que “hay que saludar la victoria de Argentina, y decir que (Martínez) fue decisivo. Después, en la celebración, fue juzgado bastante, así que no necesito agregar nada. Durante la sesión de penales en sí usó todo lo que pudo para desestabilizar”.