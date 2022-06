Ídolo de Boca Juniors recibe con los brazos abiertos a Arturo Vidal: “Como no me va a gustar, es el Rey Arturo, un crack”

Arturo Vidal es uno de los nombres bombásticos que surge como opción en Boca Juniors. El centrocampista recibió el positivismo de Juan Román Riquelme para llegar a la institución con un certero mensaje apuntando a que el futbolista nació para vestir la camiseta xeneize.

Y es que en Argentina están todos vueltos locos con la posibilidad de que el King arribe a La Bombonera como su nueva casa para la segunda rueda del año, pese a que en la parte económica es la traba que existiría entre ambas partes.

Sin embargo, un ídolo de la institución como Darío Benedetto está dispuesto a recibir al centrocampista chileno con los brazos abiertos en el equipo. Así fue como lo expresó el futbolista en conversación con ESPN F12 Argentina, luego de la victoria de Boca frente a Tigre.

Arturo Vidal con la Selección Chilena enfrentando a Uruguay. (Foto: Getty Images)

“Bueno, primero, ojalá que sea cierto”, comenzó diciendo el delantero xeneize. No obstante, ante la contra pregunta del comunicador sobre si le gustaba la opción para el mediocampo, el goleador fue tajante. “Y como no me va a gustar, es el Rey Arturo, un crack”, sentenció al respecto.

El mundo Boca se está desarrollando frente a la posibilidad de que el Rey pueda arribar al barrio xeneize para vestir la camiseta azul y amarilla, donde incluso los comunicadores partidarios al club, señalan que el futbolista al segundo partido se convierte en ídolo.