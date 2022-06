La selección brasileña se está preparando con todo para llegar de la mejor manera posible al Mundial de Qatar 2022 en donde, como toda la vida, son uno de los máximos favoritos a quedarse con un título que les ha sido esquivo desde Corea y Japón 2022.

Precisamente en el continente asiático se encuentra el Scratch con todos sus cracks, en donde aplastaron a Corea del Sur hace un par de días y ahora enfrentarán a Japón en el segundo de la serie de amistosos que sostendrán.

Fue justo en los entrenamientos de preparación para enfrentar a los nipones que se desató una pelea entre Vinicius Jr, crack del Real Madrid y el polémico jugador del Everton de Inglaterra, Richarlison.

La situación casi pasa a mayores en los entrenamientos de Brasil. | Foto: Getty Images

La situación escaló a tal punto que Neymar incluso tuvo que intervenir entre los dos jugadores para que la situación no pasara a mayores. Finalmente, no pasó de insultos, recriminaciones y uno que otro “cariñito”.

Según declaraciones que recogió TNT Sports, Richarlison aseguró que Vinicius “Dijo que no puedo ganar la liga de campeones, que el Everton va a descender. También que estoy sobrevalorado y me quedé callado. Pero cuando me dijo que Lukaku era mejor que yo, ahí lo perdí…”.

Los ánimos están caldeados en una selección brasileña que busca ponerse a tono para el próximo mundial de Qatar 2022 en noviembre, donde Brasil tratará de hacer valer su condición de Penta campeón mundial y buscará quedarse con su sexto título.