Iván Morales dejó Colo Colo para cumplir su sueño: jugar en el extranjero. Si bien el nacido en Longaví se fue del Cacique como el máximo goleador del equipo, en su primera temporada en Cruz Azul de México ha estado lejos de ser lo que fue en el fútbol chileno.

Incluso, en más de alguna oportunidad ha sido duramente criticado por su poca concresión en el arco rival y en los últimos días fue cuestionado por su estado físico.

Lo cierto es que el futbolista de 22 años quiere su revancha en el balompié azteca y quiere redimirse de los malos momentos que ha pasado en el último tiempo.

"Yo creo que teníamos opción de seguir avanzando y los resultados no se dieron. Hay que dejarlo atrás y aprender de eso. Yo en verdad me he sentido súper bien y súper cómodo en el club", comenzó diciendo el ariete nacional en conversación con el canal TUDN.

Morales solo ha podido dar dos asistencias en el equipo de la "Máquina Cementara" | Foto: Getty Images

Recordar que Morales no registra anotaciones en 19 partidos disputados con la "Máquina Cementera", algo que ha sido criticado por los hinchas azules. "Espero este semestre la pelota entre, es lo que se necesita como delantero. Tuve mucha mala suerte, era increíble, que las pelotas que pegaron en el palo no entraran como contra Tigres, no lo podía creer", complementó.

ver también Quinteros le golpea la mesa a Colo Colo por tema refuerzos

"Esperamos en este semestre hacer las cosas de la mejor manera. Es complicado, son días de entrenamientos afuera, ya la otra semana tenemos una final importante pero también sé que los que estamos trabajamos para sacar ese partido adelante y comenzar el torneo de la mejor manera", concluyó Morales.