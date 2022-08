Por un mes de diferencia no se encontraron Jorge Sampaoli y Alexis Sánchez. El ex seleccionador nacional fue entrenador del Olympique de Marsella donde clasificó a la actual Champions League, y el Niño Maravilla llegó a Francia para convertirse en un flamante refuerzo del cuadro blanquiceleste.

No quedaron claras las razones por las cuales el casildense optó por partir, sin embargo, se especuló que fue por la incapacidad de la dirigencia para reforzar al equipo de cara a la nueva temporada.

Y es algo que dejó en claro en conversación con SportTV donde el campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile detalló que "llegué a Marsella cuando la afición había incendiado el centro de entrenamiento. Me hice cargo de un equipo muy marcado. Clasificamos para la Champions jugando de cierta manera bien definida. Pero necesitábamos más cosas para pasar al nuevo escenario".

Agregando que "el presidente dijo que no podía precipitarse en el mercado (de contrataciones) y que iban a esperar hasta el final de la ventana. Ese argumento no me convencía. Necesitaba jugadores lo más rápido posible para construir el equipo", afirmó.

Luego de un buen paso en Brasil en el Santos y Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli llegó al Olympique de Marsella

Para el final contó que "en el campeonato de Francia hay muchas restricciones presupuestarias. No tenía las condiciones necesarias (para seguir). Como entrenador, no puedo decir ni planificar dónde -seguirá su carrera-. Lo que me inspira es estar en un lugar donde pueda tener un plan".