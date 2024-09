Dentro de la importante historia de la Universidad de Chile, sin duda que uno de los momentos más históricos del club fue la obtención de la Copa Sudamericana 2011, la que consiguió el equipo comandado por Jorge Sampaoli, que vislumbraba a todo el continente.

Uno de los jugadores importantes de este plantel fue el hoy ex atacante, Gustavo Canales, quien conversó con el periodista Jorge Coke Hevia en el podcast ‘Archivos de Juego’ de Radio Pauta, en la que narró una desconocida historia con el estratega argentino antes de la llave de octavos de final de aquella competición ante Flamengo, en donde tuvieron un fuerte encontrón.

“Yo tengo una anécdota, yo volvía de la lesión y le exigía a Sampaoli que me ponga, yo quería jugar, había hecho el esfuerzo en la pre-sudamericana para jugar la Sudamericana y ahora que había recuperado no me puso, no me consideró en el once y yo me volví loco, estaba muy caliente, de hecho fui y se lo dije, que no estaba para ir al banco, porque no me sentía para ir al banco, si iba, era para jugar y si no, seguía la recuperación para jugar la vuelta”, partió señalando Canales.

Siguiendo en aquello, el goleador agregó “siempre me traicionó un poco mi carácter en ese sentido, de querer siempre participar, me bajé del avión, no fui a Río, fue desubicado de mi parte lo que hice, yo sentía el fútbol así, tuve algún que otro problema por mi carácter por lo mismo, pero estaba convencido de que yo necesitaba esa oportunidad”.

Tras este accionar, el ex atacante narró lo que fue aquel momento, en la que tuvo un breve distanciamiento con el entrenador de la Universidad de Chile y sintió que no iba volver a jugar dentro del equipo.

“Tuvimos una charla muy fuerte los dos, le dije lo que sentía y él me dijo lo que sentía, quedamos discutidos por así decirlo, no nos pusimos de acuerdo. Yo me quedé en Santiago y el equipo la rompió, el equipo voló, hizo gol hasta Pepe Rojas (risas) y yo estaba en mi casa en el living mirando el partido con mi esposa y yo le dije ‘no juego más’, porque el equipo la rompió al ganarle a Flamengo”, explicó.

Canales fue pieza clave en la U | Foto: Archivo

Después de esa memorable goleada en Brasil al Flamengo por 4-0, Canales comentó lo que fue su conversación clave con Jorge Sampaoli, en la que limaron asperezas tras su encontrón, la que consideró que fue más que importante para llevar de muy buena forma el camarín a conseguir los éxitos logrados.

“Al otro día cuando volvía el equipo de Brasil, yo entrenó con los que no fueron citados en el CDA y me llega un mensaje de Sampaoli que quería hablar conmigo, ahí fue donde me cita a un Mall, hablamos y me dijo que me necesitaba en el equipo, que tenía que pedir disculpas, que tenía que entender que me equivoque, pero él me conocía mi temperamento y me entendía, fue lo mejor que me pudo haber dicho”.

“Él es un tipo impulsivo y yo también con mi carácter no colaboré mucho,, al otro día entendí que yo lo necesitaba a él y él a mí, ahí es donde me volví a sentir importante automáticamente, viendo como jugó el equipo, pensé que no tenía más opciones“, comentó.

Finalmente, Canales narró que tras este pequeño traspié en el equipo con Sampaoli, salió a pedir disculpas por lo que fue la polémica previo al duelo de ida con Flamengo y se sumó con todo con el grupo para buscar el gran objetivo de ser campeones, en la que siente con el pasar de los años, que este conflicto fue muy benefactor para todo el plantel.

“Luego en la tarde llegó el equipo desde Brasil, fui y pedí disculpas delante de todos, que había tenido un error y que iba a sumar desde donde me toque, pero lo único que quería era jugar de titular, así que retomamos el entrenamiento, participe en el partido de vuelta, jugué, no de titular, me hizo pagar un poco, pero no quedaba otra, ahí me metí en el equipo y quedó atrás eso, pero nos fortaleció mucho eso como grupo, a mí me fortaleció para la relación con Sampaoli también, hoy tengo una relación muy buena con él”, finalizó.