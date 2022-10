Josep Guardiola blinda a Erling Haaland y sale al paso de los rumores: "No existe cláusula en favor del Real Madrid"

No cabe duda que la campaña que está protagonizando Erling Haaland en el Manchester City tiene boquiabierto a todos, considerando su letal promedio de gol y lo que acaba de hacer en Champions League, ya que con su doblete ante el Copenhague, superó al mismísimo Luis Suárez en la tabla de goleadores del torneo más importante a nivel de clubes del Europa.

Luego de una nueva sólida actuación del atacante noruego, los medios españoles aseguraron que el futbolista tiene una cláusula especial que le permitiría salir a un precio accesible en dos años más al....Real Madrid.

Esta versión no le cayó nada bien al entrenador de los citizens, Josep Guardiola, el que sin mayor argumento ni sustancia, atinó solamente a decir "no es verdad".

Agregando que "no tiene una cláusula ni para el Real Madrid ni para otros clubes. No es verdad y es todo lo que voy a decir. No podemos controlar los rumores ni lo que la gente diga".

Josep Guardiola aclara los rumores respecto de la cláusula de salida de Erling Haaland (Getty Images)

Erling Haaland ya tiene bestiales números en el City: 19 goles en 12 partidos, por eso el Andoride ya se echó la hinchada al bolsillo, más después de los tres goles al United.

Igualmente Guardiola pide calma respecto al futuro del romperedes en el cuadro ciudadano. "Intentaremos, como con todo el mundo que se quiere quedar, que sea feliz. Eso es lo más importante. Al final, lo que ocurra en el futuro no lo sabe nadie. Lo que importa es que ha caído de pie aquí, es feliz y todo el mundo le quiere", cerró.