Fluminense no pudo hacer valer el resultado en el partido de ida en la Copa Libertadores. Los brasileños terminaron cayendo en la vuelta con Olimpia en Paraguay por dos a cero, enviando la definición a una tanda de penales donde también perdiendo y quedaron eliminados del certamen internacional, pero logrando su clasificación a la Copa Sudamericana.

Encuentro que estuvo a la carga del árbitro chileno Roberto Tobar, quien sufrió algunas polémicas durante el partido. Incluso, uno de los jugadores del Fluminense, lo acusó de haber sufrido una agresión por el juez nacional, además de avergonzar a la Conmebol por su desempeño al interior de la cancha.

El defensor David Braz fue quien entregó estas polémicas declaraciones en contra de Roberto Tobar. Es que el juez del partido anuló un gol para Fluminense debido a una mano y la cual no se pudo revisar en el VAR debido a que, en la fase previa del certamen, no se encuentra disponible esta herramienta.

“El error del árbitro perjudicó mucho a nuestro equipo. Podríamos haber aumentado esta ventaja y haber logrado el objetivo, que era pasar de fase. Es una vergüenza. El árbitro chileno avergonzó a la Conmebol y a esta gran competencia, cometiendo un error de esta manera. Una vergüenza”, comenzaba explicando.

No quedaría todo ahí, debido que una vez finalizado el partido, el zaguero acusó agresión por parte del árbitro chileno. “Espero que las cámaras hayan visto que le fui a decir al final del partido que estaba decepcionado con él hoy. Me agredieron dos veces y me sacó tarjeta amarilla, los hinchas de Olimpia tiraron botellas de Coca-Cola, yo se las entregué y él las tiró, no tomó nota como manda la norma de la FIFA. Espero que al menos lo escriba en el acta”.

Además, agregó que “Al final del partido me dio una patada en la canilla cuando le iba a hablar. Empezó a decir lo mismo contra mí (que estaba decepcionado), me dio una patada en la canilla y me pisoteó el pie. Espero que las cámaras lo capten. Es muy buen árbitro, lo seguí en otros partidos, pero hoy estaba poco feliz”.