Gabriel Arias está en el ojo del huracán. El portero de Racing, quien se debe sumar a los trabajos de la Selección Chilena en España, vivió una noche funesta ante Platense. El meta se salió de madres, dejó todo el diccionario en casa y empezó a emitir una serie de epítetos y gestos obscenos a la hinchada del Calamar en Argentina.

Sin duda, una jornada nefasta para el arquero, quien, tras el partido salió a comentar que "esas cuatro personas estuvieron constantemente insultando a mi familia, estamos en una sociedad que busca lastimar, herir y no está bueno (...) Pedirle disculpas a la gente de Platense, a mis compañeros, no fue una actitud correcta, me hago cargo pero no saben lo que me tocó pasar".

Arias, debido a todo lo que ocurrió, llegó hasta una comisaría en Buenos Aires para declarar por infringir en Argentina el artículo 14 de la Ley del Deporte por provocación al orden público. Según consignan los medios transandinos, por esta situación, el meta de Chile arriesga un duro castigo que va de 3 a 10 fechas, respectivamente.

El acta de procedimiento indica que Arias podría "ser sancionado con 5 a 20 días de arresto y/o prohibición de concurrencia de 3 a 10 fechas al concurrente, organizador, protagonista y cualquier otra persona ocasionare alteraciones al orden público".

Gabriel Arias arriesga un duro castigo en Argentina (Agencia Uno)

Según consigna TyCSports, el delantero Franco Troyansky, mientras militaba en Unión de Santa Fe, incitó a la violencia frente a Boca Juniors por mostrar la camiseta a los rivales. En esa ocasión, el Tribunal de Disciplina entregó un castigo de 4 fechas de sanción, aunque por la apelación el castigo quedó todo en 3 jornadas fuera.

Otro ejemplo que dieron es que esta decisión solo fue dada por el Tribunal Deportivo y no el de Justicia, mientras que ya comparan lo que hizo Mariano Andújar en Estudiantes de La Plata cuando golpeó el alambrado y solo se le dio al arquero una mulata económica. Solo queda que Arias pida un recurso de amparo para seguir trabajando en su vuelta a Racing, luego de jugar con Chile.