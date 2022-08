Betis vs Mallorca | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING al equipo de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo

Este fin de semana se vivirá la 2° fecha de La Liga, donde el Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini quiere sumar un nuevo triunfo ante el Mallorca, en condición de visita.

Los sevillanos tuvieron un inicio feliz en el futbol español gracias al buen triunfo por 3-0 ante el Elche de Enzo Roco. Borja Iglesias y Juanmi Jiménez en dos ocasiones, anotaron para el equipo de los chilenos. El defensa formado en Universidad Católica fue titular.

A pesar de la victoria, el Betis igual está en medio de algunos problemas. Resulta que por el fair play financiero, el club todavía no puede inscribir a nuevos jugadores ni a los renovaron su contrato. Entre los afectados está Claudio Bravo, quien por esta razón no pudo ser considerado en el triunfo ante Elche. La situación mantiene inquieto a Pellegrini, quien se ha quejado públicamente por no poder contar con el plantel completo. Deben vender a un futbolista para equilibrar las finanzas.

Mallorca por su parte comenzó con un positivo empate sin goles ante el Athletic Bilbao, en el siempre complejo Estadio San Mamés. Ahora en condición de local van por su primer triunfo ante el Betis, que nuevamente no podrá contar con Bravo por el problema con el fair play financiero.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Mallorca vs Real Betis por La Liga?

Mallorca vs Real Betis juegan este sábado 20 de agosto a las 13:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Mallorca vs Real Betis?

El partido será transmitido por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Mallorca vs Real Betis?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.