Claudio Bravo sigue sumando éxitos en su carrera futbolística. El bicampeón de América con la Selección Chilena se convirtió en el décimo jugador más veterano en jugar en La Liga. Aquella marca la logró con su titularidad en el Real Betis en su empate 1-1 ante el Deportivo Alavés.

El golero llegó a sumar minutos con 40 años y 178 días. Con esto superó al hispano-brasileño Donato que registraba acción con 40 años y 173 días. Claudio Bravo se mostró orgulloso por mantenerse competitivo.

“Es un orgullo poder formar parte de este grupo de jugadores que hemos sido capaces de disfrutar de una larga carrera profesional, trabajando duro para mantenernos competitivos para ayudar a nuestros clubes en la búsqueda de sus objetivos”, expresó en conversación con Diario Marca.

El guardameta chileno no descarta la opción de extender su trayectoría en el conjunto verdiblanco. “Vine por una temporada y esta es para mí la cuarta en el Betis. Sigo con el mismo pensamiento de aportar cuando me toca competir y cuando no. Si es hasta junio, no pasa nada, si existe otro año más y la situación en lo personal es buena y mi rendimiento acompaña, ¿por qué no? Lo veremos de aquí a junio”.

Claudio Bravo es el décimo jugador más longevo en sumar minutos en la Liga (Foto: Getty)

El récord que podría superar Claudio Bravo

Claudio Bravo con 40 años y 178 días está cerca de Pepe Reina que registra presencia con 40 años y 270 días. El golero español al igual que el chileno aún se mantiene activo, por lo que podrían seguir avanzando.

Más adelante están Valerón (40 años y 326 días), Nino (40 años y 346 días), Carboni (41 años y 40 días), Alberto Cifuentes (41 años y 121 días), Ricardo (41 años y 153 días), Diego López (41 años y 213 días), Joaquín (41 años y 318 días) y Harry Lowe (48 años y 226 días).

¿Cuándo juega el Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini?

El Real Betis visitará al Getafe este sábado a las 11:15 (de Chile) por la fecha 10 de La Liga. Después deberá visitar al Aris de Limassol el jueves 26 de octubre a las 13:45 por la fecha 3 del Grupo C de la UEFA Europa League.

Los verdiblancos concluirán la próxima semana recibiendo al Osasuna el domingo 29/10 a las 10:00 en el estadio Benito Villamarín por la fecha 11 de La Liga.