Marcelino Núñez volvió a destacar en el Norwich tras aportar con un doblete en la victoria de su equipo por tres a uno sobre el Birmingham por el Championship, torneo de la Segunda División de Inglaterra. Después del partido el volante chileno habló en zona mixta y destacó lo importante que fue volver a marcar con los Canarios.

"Muy contento por sumar 90 minutos, hace tiempo que no venía sumando muchos minutos. Qué mejor que hacerlo con dos goles y una asistencia. Es algo muy lindo", señaló el ex jugador de la Universidad Católica.

El también jugador de la Selección Chilena no lo estaba pasando nada bien en Inglaterra, esto debido a que había perdido la titularidad y sus actuaciones no eran lo suficientes para poder ayudar al Norwich. “Lo estaba pasando mal, porque no me salían las cosas en los partidos anteriores, pero gracias a Dios y al apoyo de mi familia siempre trabajé de la misma manera y esto se refleja. Seguiré trabajando y preparándome”, mencionó Marcelino.

Marcelino Núñez celebra uno de sus goles con los compañeros | Getty Images

Con las dos anotaciones que logró ayer, Marcelino Núñez lleva un total de tres goles con la camiseta del Norwich City, equipo al que llegó en el segundo semestre de 2022 proveniente de la Universidad Católica.

Actualmente el Norwich está ubicado en el noveno puesto del Championship inglés con 49 unidades, a solo un punto de poder disputar los puestos de playoffs para el ascenso a la Premier League.