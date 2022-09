La teleserie de Mauro Icardi y Wanda Nara suma otro capítulo. El delantero del Galatasaray terminó con la modelo argentina su matrimonio, luego de ocho años juntos en una relación que dejó a dos hijas en común y muchas polémicas detrás. Ahora, Icardi, a través de sus redes sociales, protagonizó una nueva pelea con su ahora ex pareja, ya que el jugador develó las conversaciones por WhatsApp entre ambos perdiendo todos los códigos.

Icardi en modo incendiario salió al frente del comportamiento de Nara, quien hace algunos días entregaba una declaración pública sobre su adiós a la relación con el delantero mencionando que "me resulta doloroso vivir este momento (...) No voy a dar ningún detalle sobre esta separación, pero por favor pido que lo puedan entender por nuestros hijos".

A pesar de ello, Icardi no se queda tranquilo y en sus Instagram Stories escribió varias cosas en el chat con Nara. "Te la das de soltera, o dices serlo, pero sos re tóxica (sic)". Sobre la misma, la modelo le fustigó al jugador sobre su comportamiento mencionando que "en vez de dormir con el nena elige irse por ahí".

No junto con eso, Icardi escribió una dura frase a Nara: "¿Ahora, me quieres manejar la vida de separado también?" y a ello replicó la comunicadora que "por que sos mentiroso, de soltero y de casado (...) No me quieres decir, ok, peor para vos".

Los chats de Wanda Nara con Mauro Icardi (Instagram @MauroIcardi).

Luego, la situación siguió adelante y en la última historia, que luego borró de su cuenta, Icardi escribió “tóxica nivel 1000, Wanda Nara. En qué quedamos gordi?”. Además, junto con la llamada de video, el ex amigo de Maxi López publicó en la misma historia con una encuesta: “¿Estará soltera o no?”.

Para rematar, Icardi publicó historias desde Milan, desde un departamento, que se nota que no tenía nada y le mandó una foto con un beso dedicado a la modelo. ¿Qué viene ahora?