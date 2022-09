Críticos momentos son los que vive el ex entrenador de Colo Colo, Pablo Guede en la segunda división del fútbol español, en donde junto al Málaga afronta un desastroso inicio de campaña, el cual tiene a la institución en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

En esta jornada los ‘Malaguistas’ daban el cierre de la sexta fecha de LaLiga SmartBank y visitaban al Tenerife en lo que un duelo clave para las pretensiones de ambas escuadras en el querer salir de la zona roja de la tabla.

Lamentablemente para el ex estratega del Cacique las malas noticias continúan en la división de plata del fútbol español y en esta jornada cayó por 3-1 ante uno de sus rivales directos en la lucha de zafar del descenso, complicándose aún más en la tabla de posiciones, ubicándose en el penúltimo puesto con tan solo tres unidades en seis partidos.

Los hinchas del conjunto ‘Albiceleste’ quedaron disconformes con la actuación de su escuadra en esta jornada y dentro de las redes sociales su principal consigna a la hora de manifestarse ante el mal momento del club era el solicitar la renuncia del Pablo Guede a la banca del Málaga.

Guede solo ha sumado un triunfo en esta temporada con el Málaga | Foto: Archivo

“Es Guede el peor entrenador en la historia del Málaga CF?”, soltó uno de los fanáticos del conjunto ‘Boquerón’ en su cuenta de twitter.

“Si Guede le tiene algo de cariño al @MalagaCF debe irse él solito”, fue lo que apuntó otra de las hinchas del conjunto de la segunda división del fútbol español.

El entrenador fue consultado en la rueda de prensa posterior a esta nueva derrota a lo que era el tema de su continuidad y Guede señaló que no tiene miedo a que esto pueda pasar: “Temer no temo a perder un cargo cuando uno lo deja todo y hay posibilidades de que no salgan las cosas como ahora. No le temo, pero entendería que pasara tranquilamente”, explicó.

Esta semana será trascendental para definir el futuro de Pablo Guede en el Málaga, en donde se conocerá si el DT argentino continuará al mando del equipo a pesar del mal momento o si hoy fue su último partido dirigiendo al club español.

REVISA LOS MENSAJES DE LOS HINCHAS DEL MALAGA SOBRE PABLO GUEDE