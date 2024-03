Ex entrenador de la U: Mauricio Pellegrino aún no conoce de triunfos en el fútbol español

Mauricio Pellegrino firmó por una temporada en Universidad de Chile y pese a que tuvo una aceptable primera rueda, cayó en la segunda y no pudo cumplir con el objetivo de clasificar a los azules a torneos internacionales.

Por tal razón, antes de jugarse la última fecha (ante Ñublense) la regencia universitaria le comunicó que su contrato no sería renovado, por lo que una vez verificado el triunfo ante los chillanejos, el DT tomó sus maletas y retornó a Argentina.

Su cesantía duró poco, puesto que el 24 de enero fue anunciado como flamante entrenador del Cádiz, equipo de la primera división de España.

¿Cómo le ha ido a Pellegrino? Este sábado su equipo empató 1-1 con el Rayo Vallecano en un partido marcado por la lluvia y los granizos. Con esta nueva igualdad, el Submarino Amarillo sigue en posición de descenso en el puesto número 18, con 19 unidades.

Mauricio Pellegrino no sabe de victorias en su nuevo equipo

El tema es que el equipo del ex U no ha podido ganar bajo su mando, registrando cuatro empates y dos derrotas en seis partidos dirigidos.

La campaña de Mauricio Pellegrino en el Cádiz



0-0 vs Athletic de Bilbao

0-0 vs Villarreal

0-2 vs Betis

0-2 vs Osasuna

2-2 vs Celta

1-1 vs Rayo Vallecano

El DT confía en lo que viene

Mauricio Pellegrino valoró el empate ante el Rayo, esto porque el tanto cayó en tiempo de descuento, por lo que dejó un sabor más dulce.

“El resultado me ha dejado buenas sensaciones. Fue un partido hasta el minuto 60 cuando empezó el granizo y donde se para el partido. A partir de ahí se jugó otro fútbol y hemos perdido el timing que teníamos hasta ese momento en el campo. A partir de la reanudación fue un partido más directo, por eso cambiamos a la gente de arriba. Tenemos que mirarnos el ombligo y tratar de seguir en esta línea de mejora y tratar de ganar cuanto antes”, indicó.