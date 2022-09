El presente del ex Colo Colo en Cruz Azul, Iván Morales, no es para nada de bueno y aparte de no ver minutos dentro de la cancha, ahora protagonizó un duro cruce con el capitán de la maquina cementera por no celebrar junto al plantel el épico triunfo frente al León de Byron Castillo.

¡No la pasa bien Iván Morales! Capitán de Cruz Azul increpa con furia al ex Colo Colo por no celebrar épico triunfo junto al resto del plantel y la hinchada

Iván Morales no la está pasando nada de bien en México, donde prácticamente no ve actividad en el primer equipo del Cruz Azul y quedó relegado a un papel más que secundario en un equipo que lucha con la irregularidad en el juego y la tabla.

En el día de ayer, la máquina cementera tenía un duro partido frente al León de Byron Castillo donde incluso comenzó perdiendo con la mala suerte del autogol de Rodrigo Huescas en el minuto 57.

Cuando parecía que todo estaba perdido para el Cruz Azul y que se venía otra derrota, aparecieron los tantos de Michael Estrada al minuto 82 y un agónico gol de Alonso Escoboza que desató la algarabía del plantel azul y de su hinchada.

Iván Morales no la pasa bien en México. | Foto: Imago 7

Esa alegría, eso sí, no fue compartida por Iván Morales, quien no vio minutos desde el banco. La actitud del ex Colo Colo de irse raudamente a los camarines generó la molestia de Jesús Corona, capitán del equipo.

Hubo un duro cruce de palabras entre ambos que, según reportaron después desde México, solo quedó en eso y en camarines hicieron las paces aludiendo a que se trató de un momento de extrema tensión.

ver también Barrera revela que pudo haber llegado al Cacique y cuenta por qué eligió a la U

De igual manera, Iván Morales no la pasa bien en el Cruz Azul y no tiene continuidad alguna, por lo que no sería raro verlo salir del club cementero cuando finalice la temporada en Norteamérica.