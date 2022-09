Colo Colo se impuso ante Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador por 2 a 0 con las anotaciones de Juan Martín Lucero y Alexander Oroz, resultado que dejó a los dirigidos por Gustavo Quinteros en la primera posición del Campeonato Nacional

Uno de los que ingresó en el segundo tiempo fue Marco Rojas, mediocampista del Cacique, quien aportó con una gran asistencia para que el juvenil albo Oroz decretara el segundo gol y el definitivo del cotejo.

Rojas se tomó un tiempo para conversar con Futuro Fútbol Club sobre su estadia en el cuadro de Macul y la posibilidad de tener una mayor cantidad de minutos en los diversos partidos.

"Al final es la decisión del cuerpo técnico. Yo me estoy sintiendo muy bien, yo vive aquí cuando el torneo ya se estaba desarrollando y mis compañeros están jugando bien. Yo vine para acá porque es una experiencia inolvidable para mi familia, llegué con una semana de vacaciones y me costó en ponerme en el ritmo de jugar y en un ambiente de fútbol. Siempre he pensado que al venir aquí tenía que venir a jugar fuerte, a trabajar. He tenido la suerte de hacer eso con dos goles, por eso estoy feliz y vamos a ver lo que pasa en el otro mes", aseguró Rojas.

El Kiwi Messi comienza a ganar protagonismo en el Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

"Ha sido un cambio muy distinto. La pasión acá es a otro nivel", reveló el futbolista neozelandés de ascendencia chilena.

Por finalizar, contó acerca cómo se dio la negociación con el cuadro albo. "Fue algo un poco normal en el tema del fútbol. Yo por tener pasaporte chileno tengo esa ventaja y un representante nos contactó con mi papá y ahí empezamos a hablar, no creo que fuera muy distinto jugadores a llegar a otro país. Ahí empezamos a hablar con el club, con Morón y ahí fuimos viendo el tema", concluyó.