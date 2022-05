El reciente fin de semana el Barcelona de Guayaquil desaprovechó su gran oportunidad para estirar su ventaja en el líderato del torneo ecuatoriano y solo igualó como local a un tanto ante el Deportivo Cuenca por la fecha 13 de la Liga Pro de Ecuador.

Los tantos del partido fueron por parte del brasileño Leonai Souza quien a los 55 minutos abría el marcador en favor de los locales y cuando todo daba a pensar que el conjunto amarillo se quedaba con el triunfo, apareció Vilinton Branda para poner la igualdad en la agonía para la visita.

En el conjunto del Astillero fue titular durante todo el encuentro quien es hoy el hombre de la polémica en el fútbol sudamericano, el defensor ecuatoriano Byron Castillo, quien está siendo investigado por su dudosa procedencia.

Ante esta confusa situación que atraviesa el jugador, Castillo no vive su mejor momento a nivel general, esto debido a que el rendimiento que ha mostrado desde que salió a la luz lo de su nacionalidad no ha sido de los más óptimos y esto los hinchas del Barcelona no se lo han perdonado.

Castillo no vive su mejor momento en el fútbol ecuatoriano | Foto: Getty Images

Para el encuentro ante el Deportivo Cuenca, Castillo volvió a mostrar un bajo nivel y los twitteros hicieron de las suyas con él en donde apuntaban a que no está teniendo un gran rendimiento como en el 2021.

“Hace rato que no veo al mismo Byron Castillo que vimos en 2021. El tema no es de que sea errático, es que no encara como lo hacía antes. Y si no encaras no vas a ganar nunca", comentó Ricardo Pendola en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, la cuenta Souzismo escribió desde dicha red social “Byron Castillo en un nivel NEFASTO!!! le comienzo a perder la paciencia a ese inoperante”, exclamó.

En los últimos días la FIFA acogió la denuncia que realizó Chile por la dudosa nacionalidad del jugador Byron Castillo y abrió un expediente de investigación para ahondar más en el caso, en donde en los próximos días deberían conocerse más novedades.

