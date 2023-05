El ex delantero de Colo Colo, Pablo Solari, no se guarda nada y volvió a chicanear a Boca Juniors, que sigue reclamando el penal que le dio la victoria a River en el Superclásico argentino.

Pablo Solari logró su partido consagratorio en River Plate. El Pibe, luego de haber conquistado la salvación de Colo Colo de caer a la Primera B, partió a defender al cuadro de la Banda Sangre y tras venir con un peso gigante por su rendimiento en la Liga Profesional Argentina, el exjugador del Cacique tuvo un momento clave en su carrera.

En el tiempo adicional, Solari es derribado por Agustín Sández en plena área. El árbitro Darío Herrera cobró penal y el colombiano Miguel Borja lo transformó en gol. El Pibe sigue en éxtasis por ese movimiento clave, que le dio una de las alegrías en el fútbol más importantes para él.

Solari, quien, además, troleó a Nicolás Valentini con su airado festejo con River volvió a sacar de paseo a los xeneizes por el penal que el sí dice que fue. "Para mí fue penal fue evidente en las reacciones de los jugadores de Boca. Cuando pasa esa jugada, Sández se agarra la cabeza. Fue penal y lo vieron hasta ellos", expresó en diálogo con TyC Sports.

Pablo Solari sigue adelante con la gran victoria junto a River (Getty)

Uno que dejó un legado importante en Colo Colo se dio el tiempo de explicar en la TV argentina cómo vivió él la jugada del penal, que dejó lleno de rabia al archirrival máximo en Argentina. Solari fue tajante en apostar que sí recibió la falta en plena área.

"Obvio que fue contacto, él no me ve. Yo vengo desde atrás y no toca la pelota. No hay mucha vuelta que darle", añadió el exjugador del Cacique.

La tocada de oreja de Solari a Boca siguió adelante y le dejó en claro que "supimos demostrar que tenemos carácter. Estoy muy contento por el plantel y el hincha que se lo merecía".

ver también VIDEO: Pibe Solari saca provocador festejo con River tras la victoria agónica ante Boca

El Pibe, quien coronó un par de años trascendentales para Colo Colo, sabe que está en uno de los elencos más importantes de América. "Este club es muy grande. River siempre es candidato y tenemos que ir partido a partido. Ganamos, pero hay que llevarlo con calma que también está la Copa Libertadores", sentenció Solari.