Arturo Vidal no está viviendo una de sus mejores temporada en el Viejo Continente. El actual mediocampista del Inter de Milán ha sumado minutos en el equipo que dirige Simone Inzaghi, pero no se ha podido quedar con un puesto de titular.

En la mayoría de los compromisos, el King ha ingresado en el segundo tiempo como reemplazante de unos de los volantes, algo que no está acostumbrado a hacer y es que en todos los clubes que estuvo fue titular indiscutido.

Este sería uno de los motivos por el cual el mediocampista de la Selección Chilena no vería con malos ojos una posible salida en junio 2022 hacia otro club. Según AS Chile, el futbolista de 34 años tendría a clubes grandes de Sudamérica interesados en contar con él tras la finalización de su vinculo con el cuadro lombardo.

“El chileno es un jugador que le encanta a Juan Román Riquelme, que le ha trasladado la sugerencia a la comisión fútbol del cuadro xeneize. En el conjunto bonaerense hay una política no escrita de no pagar por pases de jugadores sobre los 30 años, por lo que en junio será el momento ideal para negociar por un jugador libre”, afirmó AS Chile sobre el interés de Boca Juniors de Argentina.

Mientras que el equipo brasileño que estaría mirando a Vidal sería el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. “El actual campeón del Brasileirao y la Copa de Brasil quedó con una deuda pendiente esta temporada y fue el no haber ganado la Copa Libertadores. Por lo mismo, piensan armar un plantel que pueda seguir peleando mano a mano con Flamengo y Palmeiras (otros dos equipos de aquel país destacados a nivel local e internacional). Y así como el “Galo” tiene en carpeta a Vidal, también tiene otros nombres -como el de Ángel di María– como posible fichaje bombástico”, remarcó el medio deportivo chileno.

De esta manera, habrá que esperar que sucederá con el futuro de Vidal y si finalmente: seguirá jugando en Europa o desembarcará en algún equipo sudamericano.