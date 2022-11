Por primera vez, Manuel Pellegrini se verá las caras ante Jorge Sampaoli en un encuentro futbolístico. El clásico entre Real Betis y Sevilla es el escenario elegido para este inédito enfrentamiento.

Suerte dispares para ambos equipos, minetras el ingeniero pelea en la parte alta de la tabla en La Liga española, el casildense llegó como reemplazo de Julen Lopetegui y que han tenido a los sevillanos en los últimos lugares de la tabla, incluso en puestos de descenso.

Y ambos en Chile gozan de mucha popularidad, ambos fueron técnicos de la U en diferentes momentos y con logros muy distintos en azul, pero de todas maneras, Pellegrini conlleva un agran carrera que ha cimentado mayormente en Europa.

En Bolavip conversamos con diversos personajes ligados a nuestro fútbol y se les planteó la interrogante: Pellegrini o Sampaoli, ¿Quién ganará el clásico? acá sus respuestas.

El primero fue el ex jugador de Universidad de Chile, Marcelo Jara, quien dio mayores créditos al ex técnico del Manchester City. "Son dos estilos muy competitivos y hoy día se ve mejor perfilado el Betis, porque vienen con una idea de juego clara y consolidada. Tienen el plus que tienen un entrenador que da la confianza y seguridad. Me quedo con el Betis porque corrobora lo bueno que hace Manuel Pellegrini en el extranjero, me quedo también por un tema de cercanía y sentimientos. También hay un aspecto práctico y competitivo de Jorge Sampaoli, entonces será un bonito encuentro, pero siento que dentro de las probabilidades y esas las tiene más cercanas el equipo del Betis", confesó el Ñato.

El Estadio Benito Villamarín será el escenario del clásico (Gettyimages)

Otro con pasado azul, es Marco Olea. El Caballero del gol también está en la línea de dar prioridad al ingeniero. "Se merecen respeto los dos, pero voy por Pellegrini porque ha sido mucho más regular que Sampaoli. Sampaoli ha conseguido éxitos, ha hecho buenas campañas, pero otras no. Laa salidas le han perjudicado y Pellegrini ha sido consecuente con lo que habla y en lo que proyecta en el campo de juego".

Uno que sí va por el casildense, es el periodista Pablo Aravena. El panelista de Redgol en La Clave argumenta que por representatividad, el juego de Sampaoli siempre estará en su preferencia. "Por estilo de juego, siempre voy a elegir a Sampaoli. Espero que el Sevilla marque las tendencias que tiene Sampaoli con sus equipos, muy vertiginosos y que tenga la capacidad para vencer al Betis, en uno de los clásicos más entretenidos de España. Es un orgullo que un entrenador que fortaleció su carrera en Chile y otro que es chileno estén protoagonizando este encuentro, pero en esta pasada voy por el Sevilla de Sampaoli, sin dudas".

Finalmente, el comentarista Danilo Díaz no da un pronóstico como tal y augura un cotejo bastante equilibrado. El reconocido Tenor del Pueblo, sostiene que será un "duelo cerrado. Betis viene bien, pero el Sevilla tiene un plantel de gran nivel para la Liga. Sampaoli le da una impronta a sus equipos. Muy parejo", señaló Díaz.

El duelo se jugará en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 17 horas de nuestro país, en encuentro válido por la fecha 13 de La Liga española.