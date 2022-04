El Sport Recife logró un agónico empate 1-1 ante el Fortaleza por la final de ida en la Copa del Nordeste. El cuadro de Recife contó con Javier "Búfalo" Parraguez desde un comienzo, mientras que en el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda no fue citado el ariete Ángelo Henríquez.

El ex Colo Colo está teniendo una gran temporada en Brasil y nuevamente fue titular, pero esta vez no pudo anotar para el Recife. Igualmente, el delantero chileno tuvo algunas oportunidades de marcar pero no estuvo certero en el arco rival.

El primero en dar el batacazo fue el Fortaleza, quien aprovechó un gran balonazo y José Welison sin pensarlo le pegó al arco y la pelota se fue adentro del arco defendido por el portero Mailson.

El gol del empate del "León del Norte" fue anotado por Bill con un certero cabezazo a los 92 minutos de partido, todo tras una gran ejecución de un tiro libre.

Hay que destacar que la final de vuelta se jugará el domingo 3 de abril en el estadio de Fortaleza, donde cuatro días después los brasileños deberán recibir a Colo Colo para dar el puntapie inicial al torneo más importante de clubes del continente.

Recordar que el Cacique hará su debut en la Copa Libertadores ante el Fortaleza de Brasil el próximo jueves 7 de abril a las 18:00 PM de Chile continental.