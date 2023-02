El técnico español Pep Guardiola, quien está al mando de la dirección técnica del Manchester City, habló este viernes en conferencia de prensa y confirmó que seguirá siendo el estratega del elenco ciudadano. Cabe destacar que hace unos días el equipo inglés fue acusado de estar involucrado en diversas irregularidades financieras.

“No me voy, eso te lo puedo asegurar. Quiero quedarme más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero ir”.

Para contextualizar, hace unos días la Premier League acusó al Manchester City de haber estado involucrado en diversas irregularidades financieras, las cuales según el máximo torneo de fútbol en Inglaterra se realizaron entre 2009 y 2018.

Pep Guardiola dirige al City desde 2016 | Foto: Getty Images

Durante los últimos días han salido rumores de que el equipo inglés podría tener una sanción económica o que incluso podría descender de categoría, esto si es que se logra comprobar su culpabilidad. Manchester City publicó un comunicado en el cual declararon sentirse sorprendidos con esta acusación y aseguraron que no cometieron ninguna irregularidad financiera.

Frente a esto, Guardiola, quien tiene contrato hasta 2025 con Manchester City, agregó que: “Lo primero que pienso es que parece que ya nos han condenado. El club ya demostró que éramos completamente inocentes. Ya saben de qué lado estoy”.