Pep Guardiola ha ganado casi todo con el Manchester City. El único título que le falta en el equipo inglés es la Champions League y espera que esta sea su temporada para ganarlo.

Ante esto, el técnico español comentó en rueda de prensa sus ilusiones para esta Champions. "Queremos intentar ganarla, claro. Es un honor estar aquí contra uno de los mejores equipos del mundo como Bayern Munich. Mi sueño es ganar todos los títulos, pero que lo vayas a intentar no quiere decir que lo consigas".

"Michael Jordan ganó seis anillos en la NBA; pero, ¿cuántas temporadas jugó? 16", fue la analogía que usó Guardiola para explicar lo complicada que es la Champions.

Pep Guardiola se volverá a medir con Tuchel. (Getty Images)

Guardiola este martes enfrentará a un viejo conocido, Thomas Tuchel. El técnico alemán fue quien le ganó en la final de la Champions del año 2021, cuando dirigía al Chelsea.

"Vimos el partido un mes después y no estuvo tan mal como pensaba. Fue un encuentro muy parejo, pero lo olvidamos y ahora estamos aquí de nuevo. No vivo en el pasado y no me preocupa. Es parte del juego", cerró Guardiola.

El partido de este martes se jugará en el Etihad Stadium desde las 15:00 horas de Chile.