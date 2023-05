Dos bicampeones de América con La Roja son parte esta temporada de importantes clubes del Brasileirao, como Arturo Vidal en Flamengo y Eduardo Vargas en Atlético Mineiro. Pero ambos jugadores no pasan un buen momento en tierras brasileñas.

El King ha contado con la confianza de su nuevo DT Jorge Sampaoli, que lo ha alineado como titular, pero el futbolista no ha tenido su mejor nivel. Es más, fue pifiado en el Maracaná en la derrota de Flamengo ante Botafogo. Por parte de Turboman, la barra brava del Mineiro pidió su salida del club.

Patricio de la Barra, periodista chileno radicado en Brasil, conversó con Bolavip Chile sobre la situación de ambos jugadores, y comenzó declarando lo que vive Arturo Vidal en el Mengao:

"Lamentablemente el chileno [Vidal] no está en la mejor de sus condiciones físicas, si esto es evidente, lo podemos ver en los partidos que ha disputado el Flamengo. Él necesitaría hacer una pretemporada o por lo menos 15 o 20 días de acondicionamiento físico, los dos preparadores físicos que trabajan con Sampaoli saben perfectamente que él no está en el 100% de sus condiciones", comenzó el periodista nacional.

Vidal no pasa un buen momento en el Flamengo | Foto: Getty

Complementó su comentario sobre Vidal que "tendrían que darle un tiempo, es evidente que pesan los años y pesa el trajín intenso que ha tenido Arturo Vidal durante mucho tiempo, eso le va a jugar acá en Brasil donde se está jugando a alta velocidad".

Respecto al momento de Vargas, de la Barra indicó que "cuando ha entrado no lo ha hecho mal, el problema es que el Atlético Mineiro no viene jugando bien. Vargas entra intermitentemente porque también no está en la mejor de sus condiciones físicas, ha tenido lesiones y han sido reiterativas, pero cuando entra ha sido un aporte para Mineiro".

Por último, también tuvo palabras para Erick Pulgar, que viene volviendo de una lesión en Flamengo: "se viene recuperando también Pulgar y [Sampaoli] lo ha convocado en un par de oportunidades, pero es un jugador que no está en la plenitud de sus condiciones físicas",