La expulsión de Gabriel Arias en el epílogo del partido entre Racing Club y Platense no quedó indiferente para nadie y ahora el polémico periodista argentino, Flavio Azzaro, le prestó el ropero entero tras asegurar que, a veces, los jugadores tienen que aguantar mucho.

El portero de la Selección Chilena y Racing Club de Argentina, Gabriel Arias, hizo noticia en el día de ayer tras ser expulsado en el triunfo de la academia sobre Platense por 1-0, donde el meta nacional se fue expulsado en el epílogo del partido y se fue de la cancha haciendo obscenos gestos a la barra del conjunto local.

El partido -que también contó con la presencia y expulsión de Eugenio Mena- estuvo caliente desde un inicio y a Arias los hinchas locales le recordaron que no va al mundial, además de saludos no muy cariñosos a sus familiares y cantos xenófobos.

Quien analizó la victoria de Racing en su canal de Youtube fue el polémico periodista argentino Flavio Azzaro, quien se detuvo en la expulsión del portero de La Roja e incluso le prestó el ropero entero tras los gestos que realizó una vez terminado el partido.

Arias encontró un aliado en Flavio Azzaro, polémico periodista argentino.

“Arias es un tipo muy tranquilo, yo intuyo que le deben haber gritado una ‘huasada’ porque Arias no ha tenido una escena como esta. Me acuerdo un partido que lo echan, pero fue por tocarla con la mano afuera del área contra Independiente”, aseguró.

Azzaro no se quedó ahí e incluso apoyó a Arias en esta: “Algo le deben haber gritado y el tipo se sacó y le hizo el gesto de ‘te rompimos el culo’ que es muy futbolero cuando ganas un partido de fútbol. Hay veces que se tienen que bancar que les tiren cosas, que lo puteen, capaz que le dijeron chileno de mierda o alguna de esas cosas porque me lo imagino y el tipo no tiene por qué bancársela. Basta de esa boludez que se tienen que bancar cualquier cosa”, remató.

De momento, Arias no dirá presente en el próximo partido de Racing ante Unión de Santa Fe el próximo domingo y es muy probable que el Tribunal de Disciplina de la AFA lo sancione con más de una fecha por unos gestos que están dando la vuelta al mundo.