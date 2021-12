Si hay que hablar de la UEFA Champions League, los octavos de final nos van a reservar muchas emociones, sobre todo con nombres que se repetían temporada tras temporada. Pero en esta edición tendremos la oportunidad de ver nuevos nombres que hicieron una gran fase de grupos.

Equipos como el Barcelona, AC Milan entre otros que fueron transferidos a la Europa League no quitarán brillo, eso si, para la Champions League 2021/2022. Aunque se tuvo que repetir el sorteo, debido a problemas en el software que asigna a los equipos que no se podían enfrentar entre si, los partidos quedarán en el recuerdo futbolero de todos.

OCTAVOS DE FINAL (UEFA CHAMPIONS LEAGUE)

Sporting Lisboa vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético de Madrid vs. Manchester United

PSG vs. Real Madrid

Villarreal vs. Juventus

Inter de Milán vs. Liverpool

Estos partidos tienen un sabor especial para Chile, porque el Inter de Milán, con Arturo Vidal y Alexis Sánchez, tendrán que enfrentar al Liverpool, cerrando la llave como visita.

Los destinos de todos los equipos se comienzan a definir entre el 15, 16, 22 y 23 de febrero, para la ida, y el 8, 9, 15 y 16 de marzo, para la vuelta.

Las cuotas de Betway para los favoritos a ganar en la UEFA Champions League

CLUBES PARTICIPANTES / CUOTAS BETWAY GANADOR DEL TORNEO Manchester City 3.50 Bayern Múnich 4.50 Liverpool 6.50 Chelsea 8.00 Paris Saint-Germain 11.00 Ajax 13.00 Real Madrid 19.00 Manchester United 19.00 Juventus 26.00 Atlético de Madrid 34.00 Inter de Milán 51.00 Villarreal 101.00 Benfica 151.00 Lille 201.00 Sporting Lisboa 251.00 Salzburgo 251.00

*Cuotas sujetas a variación durante las próximas horas. Producto solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad*