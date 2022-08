Los dirigidos por Xavi Hernández no pudieron ganar en su debut en el campeonato.

Barcelona vs Real Sociedad | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 2° fecha de La Liga

El Barcelona salta a la cancha nuevamente, en la disputa de la 2° fecha de La Liga. Los dirigidos por Xavi Hernández tendrán que enfrentar en condición de visita a Real Sociedad.

Los catalanes tuvieron una temporada 21-22 para el olvido, en la cual no levantaron ningún título y quedaron eliminados de la UEFA Champions League en primera ronda. Para esta campaña, Xavi Hernández metió mano en el equipo e incorporó a jugadores bastante importantes, como los delanterosRobert Lewandowski y Raphinha, entre otros.

El debut en La Liga no fue feliz, debido a que el Barcelona no pudo doblegar al Rayo Vallecano y se tuvo que conformar con una igualdad sin goles, pese a que dominaron y contaron con las mejores llegadas. Para peor, Sergio Busquets fue expulsado en el minuto 93, por lo que no podrá jugar en esta fecha.

Real Sociedad es uno de los buenos equipos del fútbol español. De hecho, esta temporada disputarán a la UEFA Europa League. En la 1° fecha de La Liga tuvieron una alegría al derrotar al Cádiz por 1-0 en condición de visita. El único gol del encuentro lo anotó el japonés Takefusa Kubo, uno de los refuerzos de esta campaña.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Sociedad vs Barcelona?

Real Sociedad vs Barcelona se jugará este domingo 21 de agosto a las 16:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Real Sociedad vs Barcelona?

El partido será transmitido por ESPN 2, en las siguientes señales según tu operador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Real Sociedad vs Barcelona?

El encuentro podrá ser visto en vivo por streaming a través de STAR+.