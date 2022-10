La Serie A de Italia es considera una de las mejores ligas del mundo por los grandes equipos que la componen y los partidazos que protagonizan. Un gran ejemplo es el duelo entre Roma y Napoli por la 11° fecha.

El equipo donde supo brillar Diego Armando Maradona ha sido uno de los mejores equipos no solo en Italia, sino que en Europa en lo que va de temporada. Rendimiento brillante que tiene muy ilusionados a los hinchas con quedarse con el título del Calcio, algo que no consiguen desde la época del "10". Sin embargo, el camino hasta la cima no es sencillo y en esta jornada se cruzan con los dirigidos por José Mourinho.

¿Cuándo juega Roma vs Napoli?

El partido se disputará el jueves 20 de octubre a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Roma.

¿Dónde ver en vivo la Serie A?

El encuentro no será transmitido por TV, pero podrá ser visto por streaming a través de STAR+.

¿Cómo vienen?

La Roma está en el 4° lugar de la Serie A con 22 puntos. De la mano de Mou la Loba ha vuelto dar que hablar y con buenas presentaciones demuestran que también son serios candidatos al título, o al menos estar ahí, en la discusión. Suman tres triunfos consecutivos, siendo el más reciente frente a la Sampdoria como visita.

Napoli ya hizo una buena campaña en la temporada anterior con Luciano Spalletti, pero ahora parecen decididos a subir la apuesta y finalizar con un trofeo bajo el brazo. Líderes con 26 puntos e invictos en Italia, mientras que en la UEFA Champions League dominan el Grupo H con 12 unidades, sobre poderosos del continente como Liverpool y Ajax.

Revisa la tabla de posiciones de la Serie A: