La destitución del técnico alemán no cayó bien en los jugadores del Bayern Múnich y no dudaron en apoyar a Nagelsmann.

El pasado viernes, el Bayern Múnich anunció oficialmente a Thomas Tuchel como su nuevo director ténico, tras despedir de manera sorpresiva a Julian Nagelsmann de la banca bávara.

El despido del técnico alemán no dejó contento a varios jugadores del plantel del Bayern. Uno de ellos fue Joshua Kimmich, que comentó que nunca hubo problemas entre el plantel y Nagelsmann. "He vivido varios cambios de entrenador, pero no es que lo viéramos venir en el vestuario porque los jugadores estuviésemos descontentos".

Otro que opinó fue Leon Goretzka que complementó lo dicho por Kimmich: "Sería tonto si contradijera o criticara a mi jefe. Personalmente, sólo puedo decir que no hubo ningún tipo de grieta en mi relación con Julian. No sé si pudo ser el caso era con otros jugadores, pero está claro que, cuando alguien así deja de estar ahí de hoy a mañana, es un shock para todos", señaló el volante alemán.

Sorpresa generó la salida de Nagelsmann en el plantel bávaro. (Getty Images)

Ante estas declaraciones, el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, señaló que la decisión de sacar a Nagelsmann va más alla de lo futbolístico. "¿Falta de liderazgo de Nagelsmann? Ese era su estilo. Por supuesto que hubo problemas, tuvimos algunos problemas de disciplina. Julian Nagelsmann es un muy buen entrenador. Pero tuvimos algunos problemas".

Ahora el Bayern buscará dar vuelta rápido la página y concentrarse en el duelo que tendrá el próximo fin de semana contra el Borussia Dortmund.