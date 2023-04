Marcelo Bielsa está cerca de volver a dirigir debido a que tendría todo acordado para convertirse en el nuevo técnico de la Selección de Uruguay, esto de cara a las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el cual se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

Uno de los referentes uruguayos que está entusiasmado con este bombazo por parte de la dirigencia charrúa es Sebastián Abreu, quien conversó sobre este tema con el programa Cómo Te Va de DirecTV Sports.

"Hablar de Bielsa es para que lo aprovechen los entrenadores de Uruguay y los periodistas. Si se da, hay que aprovecharlo al máximo. Es una oportunidad hermosa", mencionó el histórico delantero uruguayo que fue parte del Mundial de Sudáfrica 2010.

Marcelo Bielsa no dirige desde febrero de 2022 | Getty Images

“Bielsa ha sembrado un legado. Si van hablar si ganó o no, es exitismo y no me prendo”, agregó el ex delantero charrúa que jugó en equipos chilenos como Magallanes, Audax Italiano y Puerto Montt.

En caso de confirmarse la contratación de Marcelo Bielsa, el técnico argentino debutará oficialmente en septiembre de este año durante el comienzo de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026. El primer rival de Bielsa será nada más y nada menos que la Selección Chilena, equipo que dirigió entre 2007 y 2011.