Tomás Vodanovic logra reelección en la alcaldía de Maipú con una amplia votación. El candidato del pacto “Contigo Chile Mejor” supera el 70 por ciento de las preferencias en una de las comunas más grandes del país.

El edil que tendrá segundo periodo se refirió a algunos de los desafíos que tienen por delante. “Tenemos que seguir combatiendo la tremenda inseguridad que está afectando nuestros barrios, porque nuestros vecinos merecen vivir tranquilos y no tener miedo al llegar a sus casas”.

“Tenemos que hacer realidad el compromiso de extender esta línea de metro (línea 5) al poniente de Maipú, para que nuestros vecinos no tarden más de una hora y media en llegar a sus puestos de trabajo. Tenemos que hacer en realidad por fin el proyecto del tren Melipilla (….) y así son muchos los desafíos que nos quedan por delante”, agregó Vodanovic.

El alcalde es un reconocido fanático del deporte: jugador de tenis amateur y también hincha de la Universidad Católica. Al hablar de lo que viene, recordó una famosa frase del ex DT de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa, quien menciona “la nobleza de los recursos utilizados”.

“Algunos problemas vamos a ser capaces de resolver, es probable que otros no. Algunos sueños comunales podremos cumplirlos y es muy probable que otros no. Hay proyectos que lograremos materializar y otros no, lo que no podemos traicionar nunca y lo decimos siempre, es la nobleza de los recursos utilizados”, mencionó citando al destacado estratega.

Tomás Vodanovic sigue como alcalde de Maipú. (Foto: Photosport)

Vodanovic continuó con su discurso: “Tenemos que ser capaces de trabajar con honestidad, con cariño, con vocación de servicio público, porque nuestros vecinos no ven en nosotros personas capaces de resolverlo todo, pero sí ven en nosotros gente trabajadora, gente honesta y gente que se levanta todos los días para construir una mejor comuna especialmente para los niños y niñas que suenan con un Maipú que se merecen”.