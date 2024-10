Juan Cristóbal Guarello reprocha que Pablo Milad y Ricardo Gareca se comunicaran vía telefónica para hablar del momento deportivo que pasa la Selección Chilena. El comunicador considera que el Tigre debió reunirse presencialmente.

“Cómo es posible que después de perder cuatro partidos consecutivos en la Selección, Gareca no sea capaz de juntarse presencialmente con Milad, con Nicolás Córdova y con Biskupovich que es el gerente de selecciones(…) Es inaceptable que no se hayan juntado”, mencionó en La Hora de King Kong.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) reprueba otro tema: “Agrava la situación el hecho que Gareca se fuera a descansar el fin de semana a Argentina. Y Gareca decía que él lo estaba pasando mal”.

“La reunión con Milad fue por teléfono, hablaron por teléfono, a ver si no fueron dos mensajes de audio. Por ahí fueron dos mensajes de audio. ‘No tengo plata para pagarte’, “Y me quedo, te prometo cuatro puntos”, agregó el comunicador.

Más adelante, Guarello criticó al Tigre por no permanecer en el país en una fecha clave del Campeonato Nacional: “El fin de semana ¡Cómo no había fecha en el fútbol chileno! ¡Cómo no había partido importante! !Cómo no iban a jugar los seleccionados! Y no me vengan a decir ‘no, si Gareca estuvo estuvo conectado toda la tarde a una aplicación viendo’”.

Guarello pone a Marcelo Bielsa como ejemplo

El comentarista hizo una feroz comparación entre el DT de la Roja y Marcelo Bielsa: “Mientras tanto en Uruguay Marcelo Bielsa que está ultracuestionado, que le están haciendo la cama, que lo están matando, mire donde estaba. Ese Bielsa en la cancha de Progreso, viendo a Progreso contra River Plate”.

“Ganó Progreso 2-0, ese es Bielsa, se jugó el sábado. Eso es trabajar. Pese a que Bielsa está cuestionadísimo en Uruguay, se le tiraron los jugadores encima, se le tiró el presidente de la Federación, ahí está Bielsa.”, agregó.

El conductor de la Hora de King Kong continuó con su comparación: “Si quieres lo congelas, ese es Bielsa, en la galucha viendo el partido de Progreso con River Plate y Gareca en Buenos Aires. Esto es el sábado, el domingo seguramente fue a otro partido. Y Gareca en Buenos Aires feliz de la vida.”.

Por último, menciona que lo del estratega de la Celeste es un ejemplo de trabajo: “Entonces cuando dicen que el prometió trabajar, que él prometió arreglar… esto es trabajar. Esto es trabajar pos viejo”.